Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a ajuns, vineri, in Romania cu un avion care a aterizat pe Aeroportul Otopeni, urmand a fi preluat de politisti pentru a fi dus in penitenciar in urma condamnarii definitive la 5 ani de inchisoare cu executare. Politia Romana a emis joi un mandat de urmarire nationala pe numele lui Ioan Niculae, dupa ce nu a fost gasit la domiciliul din Zimnicea, el aflandu-se in Italia pentru efectuarea unui tratament medical. Joi, patronul grupului Interagro a fost condamnat de Curtea de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunilor de cumparare de influenta, instigare…