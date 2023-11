Investitorii încep să revină treptat pe pieţele financiare din Israel Desi o slabire semnificativa a dolarului in ultima saptamana a ajutat, sekelul israelian a marcat o revenire remarcabila marti, deoarece a recuperat ce mai ramasese dintre cei 5% pierduti in zilele de dupa atrocitatile de luna trecuta. Preturile actiunilor si obligatiunilor din tara au inceput sa isi revina si ele, desi acestea si principalii indicatori de aversiune la risc de pe piata, cum ar fi credit default swap-urile (CDS) inca emit semne de avertizare. ”Faptul ca luptele au loc doar in Gaza (deocamdata) si nu in nord ii ajuta pe investitorii locali sa se concentreze asupra fundamentelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

