Organizația Patronala a Producatorilor de Energie Regenerabila din Romania inițiaza acțiuni juridice impotriva practicilor retroactive. Organizația Patronala a Producatorilor de Energie Regenerabila din Romania ( PATRES ), reprezentand o varietate de producatori din domenii precum apa, vant, soare și biomasa, a luat o decizie ferma pentru a-și proteja interesele membrilor sai. Cu o putere instalata de 2 GW și investiții de peste 2,7 miliarde de euro in Romania, PATRES s-a alaturat unui numar semnificativ de operatori din sectorul regenerabilelor care se confrunta cu litigii impotriva statului

