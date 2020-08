Investiţii importante în comuna Greceşti Pe langa investitiile in drumuri, educatie si sanatate, primaria Grecesti a urmarit, in strategia de dezvoltare, si obiective in plan social si pentru intampinarea nevoilor spirituale ale localnicilor.Astfel, primarul Marcel Corici a inaugurat un monument pentru eroi si capele la bisericile din satele comunei. Monument pentru soldatii cazuti in lupta Realizarea Monumentului Eroilor din comuna Grecești, așezat in centrul localitații, era o necesitate, considera primarul: „Era firesc sa existe un astfel de monument, intrucat oamenii au cazut pe campul de lupta, aici, chiar și in Razboiul de Independența… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

