Stiri pe aceeasi tema

- Compania turca de investiții Ussuri Capital intenționeaza sa construiasca o noua fabrica de oțeluri plate cu emisii reduse de carbon in Romania. Aceasta va utiliza ca materie prima fier vechi . O investiție in domeniul metalurgiei este o noutate in peisajul economic al ultimilor ani, in Romania. Trendul…

- Romania va avea primul aeroport privat. Fostul aerodrom militar Alexeni, din județul Ialomița, va fi transformat printr-o investiție de 400 de milioane de euro. Consiliul Județean a anunțat ca a semnat contractul de concesiune pentru acest proiect. Aeroportul va fi construit de un consorțiu format…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, duminica seara, ca Romania va avea cea mai moderna fabrica de pulberi pentru munitie, la care va fi partener si Uniunea Europeana. Seful Executivului a fost intrebat, intr-o emisiune la Digi 24, daca Romania poate sau nu sa produca munitie de tip NATO, potrivit Agerpres.…

- Complexul Sportiv Carpați, din Brașov, este tot mai aproape de a fi finalizat. Termenul preconizat e mai 2024, iar primarul Allen Coliban a vizitat șantierul și a oferit detalii despre proiect. Incepand cu aceasta primavara, un nou complex sportiv va fi disponibil in Romania. Brașovul va avea la dispoziție…

- Romania ar putea atrage o investitie de peste 40 milioane de euro intr-o fabrica de reciclare a bateriilor litiu-ion. Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB) si Ecowes, companie de colectare si reciclare a bateriilor din Romania, devin pertenere alaturi de Redivium Australia intr-un…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Primaria Galati, este vorba despre tramvaie similare celor 8 aflate deja in circulatie la Galati, model ”Autentic”. ”Continuam actiunile pentru un transport modern si prietenos cu mediul. Acum vorbim de alte 10 tramvaie noi, cu toate dotarile moderne,…

- Investitiile straine directe s-au redus la 6,3 miliarde de euro in perioada ianuarie - noiembrie 2023Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania s-au redus la 6,313 miliarde de euro in primele 11 luni din 2023, de la 9,547 miliarde de euro in perioada ianuarie - noiembrie 2022, potrivit datelor…