- Discursul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, in Parlamentul Romaniei, este un semnal foarte clar ca relațiile dintre cele doua țari vor fi – in anii care vin – mult mai stranse, iar romanii din Ucraina se vor bucura de mai multe drepturi – e de parere scriitorul și gazetarul Cristian Tudor…

- Dumitru Chisalița, analist din energie si presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, este de parere ca Europa mai are o luna la dispoziție, iar apoi incepe adevaratul razboi al gazului. Afirmația analistului se bazeaza pe faptul ca exista 80 de miliarde de metri cubi de gaz inmagazinat, gaz care,…

- Producția de energie din surse regenerabile anunța proiecte importante in urmatorii ani, care necesita pana la 35.000 de angajati noi, o resursa greu de gasit, de altfel, in condițiile in care salariul unui tehnician in acest sector este intre 2.000 si 3.000 de euro, susține Sebastian Enache, business…

- Cotidianul Magyar Nemzet titreaza ca ”Bucurestiul ar dori sa castige influenta cu ajutor american”, pornind de la deplasarea de trupe NATO, in special americane, pe teritoriul Romaniei. Cotidianul maghiar preia opinia unui analist de la Budapesta, potrivit careia ”ideea principala a elitei politice…

- Unul dintre cei mai importanți producatori de baterii din lume, compania Varta Microbattery, ar putea investi cateva sute de milioane de euro intr-o noua fabrica, a anunțat marți Marcel Ciolacu, președintele PSD, ce a participat la discuții cu reprezentanții companiei (foto). „Astazi am avut o intalnire…

- Marii producatori de petrol anunța ca vor majora producția in luna martie. Este raspunsul venit dupa ce mai multe țari au cerut acest lucru. Motivul: prețurile in creștere la carburanți. Grupul OPEC este format din Organizația Statelor Exportatoare de Petrol și alți mari producatori. Aceștia au decis…

- Toate statisticile naționale și internaționale susțin ca Romania este principalul furnizor de ”carne vie” in Europa. Cu alte cuvinte, cele mai multe femei care se prostitueaza sau sunt forțate sa se prostitueze in vestul Europei provin in special din țara noastra. Exista veritabile rețele de traficanți…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara a declarat, luni, ca este posibil ca numarul de infectari cu coronavirus sa creasca rapid și la noi in țara, fiindca transmiterea este una comunitara, iar virusul este foarte, foarte contagios. Intrebat cum vede prognozele potrivit carora…