Investind in infrastructura sportiva, investim in sanatate si punem bazele unei societati crescute armonios.

- In Romania exista 67 de stadioane de fotbal, insa multe dintre acestea nu respecta standardele europene, astfel ca doar o treime din stadioanele Romaniei sunt clasificate la standardele UEFA.Bucurestiul, Timisoara si Cluj-Napoca au cele mai mari stadioane din Romania dupa numarul de locuri. Intre cele…

- Abandonul școlar la varste tot mai fragede a ajuns la un nivel alarmant. Reprezentanții CJRAE Hunedoara solicita conducerii tuturor unitaților de invațamant din județ date statistice cu privire la elevii care se afla in acest risc. „Datele solicitate se refera atat la elevii aflați in risc…

- Ministrul Educației și Cercetarii Dan Perciun a venit cu un mesaj pentru profesori cu ocazia Zilei Mondiale a Educației. „Rolul Dumneavoastra este crucial atunci cand discutam despre modelarea prezentului și viitorului aceste țari”, a scris Perciun. De asemenea, și președinta Maia Sandu a felicitat…

- Judoka Ana Carla Gliga este campioana nationala la lupta la sol Sportiva CSM Constanta s a impus la categoria 52 kg, la Campionatul National Under 15 de Ne Waza, competitie desfasurata la Drobeta Turnu Severin. La aceeasi categorie, 52 kg, clubul de pe litoral a mai fost reprezentat de Maria Romega,…

- Astazi, 11 septembrie, a inceput școala, iar cu acest prilej, clubul Rotary Campia Turzii lanseaza o provocare pentru elevii de liceu din oraș. „Dragi elevi, ????An de an am dovedit ca la Rotary Campia Turzii punem preț pe educație prin numeroase proiecte dedicate voua. ???????? Anul acesta punem la…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat marți ca isi doreste ca Educatia pentru sanatate sa devina disciplina obligatorie in invatamant si a mentionat ca in noua lege a invatamantului aceasta este mentionata alaturi de alte 20 de feluri de educatie. El a precizat ca un termen rezonabil pana…

- Sambata, 19 august, s-a dat startul la cea de-a a XII-a ediție a concursului de inot in mare AquaChallenge 2023, desfașurat la Constanța. Sportiva mureșeana Santha Nora de la CSȘ Targu Mures, in varsta de 15 ani, a caștigat cursa de 500 de metri, la categoria 14-19 ani. „Felicitari organizatorilor,…

- Elevii care au obtinut media zece la Evaluarea Nationala si la examenul de bacalaureat au fost rasplatiti luni, la Palatul Administrativ din Craiova, de catre conducerea Consiliului Judetean (CJ) Dolj si Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Dolj pentru performanta obtinuta. 25 de elevi din judet au primit…