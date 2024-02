Stiri pe aceeasi tema

- O noua reușita pentru Școala Gimnaziala Teodor Murașanu Turda. Locul II la concursul internațional „Afișe pentru Pace”, faza locala. Eleva care a adus premiul la Turda este Karina Brumar, cea care a reușit sa impresioneze juriul cu creația sa. In 8 februarie 2024, a avut loc premierea elevilor participanți…

- Elevii clasei a I a B, de la Scoala Gimnaziala Nr. 8 Constanta, au castigat o excursie la Destiny Park la finalul concursului ldquo;10 cu Felicitari pentru colectarea separata", organizat de Polaris in colaborare cu Primaria Municipiului Constanta. "Suntem incantati sa va dezvaluim ca elevii clasei…

- Etapa județeana a concursului are loc in perioada martie – aprilie, iar in perioada 17-19 mai 2024 are loc etapa naționala, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iași fiind gazda evenimentului, ca in fiecare an. Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Buzau anunța ca, in colaborare cu Inspectoratul…

- "Iubire necondiționata, nonviolenta si pace. Iubirea neconditionata este mai buna decat egoismul, nonviolenta este mai buna decat violenta, pacea este mai buna decat razboiul”, acesta este mesajul de baza al Zilei Internationale a Nonviolentei in Scoli si Pacii, celebrata anual la 30 ianuarie. In același…

- INEDIT… O mulțime de copii frumoși, isteți și cu visuri mari, elevi ai Colegiului Național „Cuza Voda” au readus la viața, dupa 24 de ani, cinematograful „Dacia” din municipiul Huși! Pentru o seara speciala, in care a avut loc tradiționalul concurs „Real vs Uman”, Primaria a decis ca e numai bun momentul…

- Polaris M Holding, alaturi de Primaria Municipiului Constanta si Scoala Gimnaziala Nr. 8 Constanta lanseaza, in perioada 15 ndash; 31 ianuarie 2024, un concurs educational cu tematica ecologica, ce se va desfasura sub denumirea ldquo;10 cu Felicitari pentru colectarea separata". Polaris a amplasat o…

- Astazi, 16 decembrier 2023, a avut loc premierea olimpicilor aiudeni din clasele primare, care au obținut premii la olimpiadele școlare județene in anul școlar 2022-2023, de catre Asociația „Maria Agapia” Aiud. Felicitari elevilor de la Scoala Gimnaziala „Axente Sever” Aiud pentru premiile obținute…

- Elevii talentați de la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Ighiu, impreuna cu cei de la structurile școlare din Sard, Ighiel și Țelna, au facut o demonstrație impresionanta de creativitate și maiestrie. In cadrul proiectului educativ „Satul Copilariei Mele”, tinerii artiști au realizat o serie de…