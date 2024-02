Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a reactionat miercuri, 7 februarie, dupa incidentul produs la o scoala din comuna Loamnes, judetul Sibiu, apreciind ca "este absolut regretabil ca elevii au fost pusi din nou in situatia in care sa fie in pericol" de infrastructura scolara invechita, informeaza Agerpres.De…

- Patru elevi au fost raniți și au fost duși la spital, miercuri, dupa ce tavanul școlii din Alamor, comuna Loamneș, județul Sibiu, s-a prabușit.Pompierii din cadrul ISU Sibiu intervin de urgența miercuri la Școala Gimnaziala Alamor, din localitatea Loamneș, acolo unde s-a prabușit tavanul unei sali…

- Dupa scandalul de anul trecut, atunci cand mai mulți elevi cu medii de 2, 3 sau 4 au obținut burse de merit, criteriul burselor se schimba incepand cu anul școlar 2024-2025. Ministrul Educației, Ligia Deca, anunța un prag de medie de 9.50 pentru bursa de merit, care va fi condiționata și de numarul…

- Dezastru in rezultatele testelor PISA. Dupa mai bine de doua decenii de participare, Romania pare sa fie blocata in loc. Nivelul de competența al elevilor noștri ramane la fel de alarmant de scazut. In cadrul Uniunii Europene, suntem depașiți doar de Bulgaria. Din pacate, ca țara, nu reușim sa depașim…