- In timpul vizitei unui grup de congresmani americani in Ucraina, presedintele Volodimir Zelenski le-a prezentat acestora noile planuri si cerinte ale armatei ucrainene pentru a face fata razboiului declansat de Putin. Noua lista de cerinte a Ucrainei pentru Statele Unite are in compunere drone mult…

- Armata lui Putin a lansat, marți seara atacuri cu rachete asupra mai multor orașe de pe teritoriul Ucrainei, printre care și Liov, orașul din vestul țarii, aflat la doar 80 de kilometri de granița cu Polonia.

- Rusia a confirmat duminica atacaul de la aeroportul din Odesa, in sudul Ucrainei. Ministerul rus al apararii a susținut ca atacul cu rachete de inalta precizie a vizat distrugerea un hangar cu arme si muinitie pe care armata ucraineana le-ar fi primit de la SUA si tari europene. In urma atacului, pista…

- Rusia a utilizat un submarin diesel in Marea Neagra pentru a lovi tinte militare ucrainene cu rachete de croaziera de tip Kalibr, aceasta fiind prima oara cand Moscova anunta folosirea submarinelor sale pentru a lovi teritoriul ucrainean, informeaza Agerpres."Echipajul unui submarin diesel-electric…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte 18 ranite in urma unor atacuri cu rachete rusesti sambata asupra orasului-port Odesa, in sudul Ucrainei, a anuntat seful de cabinet al presedintiei ucrainene, citat de Agerpres .„Odesa: cinci ucraineni ucisi si 18 raniti. Iar acestia nu sunt decat cei care…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat astazi sporirea ajutorului militar destinat Ucrainei, careia Marea Britanie ii va trimite in special noi rachete antitanc si antiaeriene, transmite AFP.

- Ucraina a primit din partea SUA si a aliatilor sai peste 60.000 de rachete antitanc si peste 25.000 de rachete antiaeriene, a anuntat joi seful Statului Major al armatei americane, generalul Mark Milley, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Aproximativ 14 avioane mari au transportat vineri rachete antitanc Javelin, lansatoare de rachete, arme și muniție pe un aeroport de langa granița cu Ucraina, in timp ce SUA și aliații europeni iși intensificau eforturile de a da un avans armatei ucrainene in lupta cu un inamic care