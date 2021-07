Invazie de turiști români în Bulgaria Romanii sunt turiștii care au umplut litoralul bulgaresc in aceasta vara. O statistica a Institutului Național de Statistica, arata ca romanii reprezinta aproape jumatate dintre turiștii care au trecut prin Bulgaria, potrivit Sofia News Agency, citata de Rador. Numarul vizitelor facute de straini in Bulgaria in iunie 2021 a fost de 742.800, din care 53,1% […] The post Invazie de turiști romani in Bulgaria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

