- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a declarat, miercuri, ca programul sau electoral, precum si cel al candidatei PSD pentru Primaria Capitalei, Gabriela Firea, cuprinde un proiect care vizeaza construirea unui aeroport in sudul Bucurestiului.

- Cristian Popescu Piedone ii da replica lui Nicușor Dan dupa ce a fost jignit de edilul șef prin mass-media. ”Aud ca ma spurci prin televizoare!” a spus Piedone. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone , l-a desființat pe primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, intr-un mesaj postat pe Facebook.…

- Primarul-general al Capitalei, Nicușor Dan, a discutat recent la Prima TV despre provocarile legate de gestionarea ciorilor din parcurile Bucureștiului, recunoscand ca abordarile anterioare nu au fost eficiente. In ciuda demararii curațeniei de primavara in parcuri, problema ciorilor ramane una deranjanta…

- Catalin Cirstoiu a insistat ca nu este un „candidat de sacrificiu”. In sondajul Avangdarde apare cu 16%. Catalin Cirstoiu, prezent la emisiunea Digi24 de luni seara, a subliniat ca nu a fost luat in considerare in niciun sondaj anterior anunțului sau ca fiind candidatul comun al PSD-PNL la Primaria…

- Noua construcție va pastra arhitectura și caracterul istoric al casei vecine, fiind planificata sa aiba șapte apartamente și 11 locuri de parcare. Intr-un epilog impresionant al unei povești pline de controverse, o cladire construita cu o autorizație falsificata in inima Bucureștiului a fost demolata…

- Clotilde Armand, primarul celui mai bogat sector al Capitalei, face orice pentru a scapa de jurnaliști și de raspundere. Edilul a reușit sa obțina o audiere in secret in dosarul in care este acuzata de incompatibilitate. Deși trebuia sa fie audiata astazi de procurori, in dosarul in care s-a numit singura…

- Municipalitatea din Sectorul 5 al Capitalei anunța un proiect gigant caștigat prin PNRR! Primaria va construi locuințe pentru tineri! Așadar, locuințe noi pentru tineri ridicate de Primaria Sectorului 5! Municipalitatea anunța cel mai ambițios plan caștigat prin PNRR! Tinerii din sector vor putea locui…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, spune ca este imposibil de comunicat cu Nicușor Dan, primarul General al Capitalei, care nu vorbește cu nimeni. „Nu raspunde la mesaje, nu raspunde la telefon, …(…) dar exista, l-am vazut in parc”, spune Negoița. „Imi intoarce spatele și fuge” Edilul de la sectorul…