- Joi, 23 mai, Consiliul Local Timișoara a fost convocat „de indata” intr-o ședința extraordinara. Doar unul dintre punctele de pe ordinea de zi a creat discuții, cel legat de aprobarea situațiilor financiare de la Piețe SA. De aici au pornit cateva schimburi de replici mai acide intre cei doi viceprimari,…

- Jaf din bugetul public la Timișoara. In timp ce primarul face bai de mulțime intr-un club de pensionari, la Direcția de asistența sociala se arunca banii orașului ca intr-un club de cocalari: fara numar!

- Biroul Electoral al orasului Navodari a respins candidatura pentru functia de primar al orasului a lui Nicolae Matei, fost edil si actual consilier local.Acesta a vrut sa candideze la functia de primar din partea Partidului Neamul Romanesc si sustine ca va ataca decizia Biroului Electoral in instantele…

- Un drum din zona de vest a țarii devine motiv de disputa intre o primarița și reprezentanții Consiliului Județean. Cei din urma se arata nemulțumiți de faptul ca primarița a postat un text pe Facebook.

- Vineri, 22 martie, consilierii locali din Timișoara au aprobat bugetele pe anul 2024 pentru doua dintre societațile pe care le au in subordine: Piețe SA și Horticultura SA. Proiectele de hotarare au intrat doar pe ordinea de zi, ceea ce a adus critici din partea viceprimarului liberal Cosmin Tabara…

- Cristian Popescu Piedone i-a dedicat o poezie intr-o ironie plina de subtext actualului edil, Nicușor Dan. Intr-o ironie plina de subtext, Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone , lanseaza o poezie care pune in lumina critici acide la adresa lui Nicușor Dan și a administrației sale. In versuri…

- CARAȘ-SEVERIN – Șeful județului, Romeo Dunca, marturisește ca unul dintre motivele pentru care dorește sa candideze din nou este incrancenarea cu care noua majoritate dirijata de Crina s-a agațat de orice pentru a-i bloca toate proiectele! Dupa toate blocajele, circul, provocarile și incercarile la…

- Am gasit azi in cutia poștala o mapa transparenta in care erau niște copii dupa avizele și alte documente acordate de catre ministerul culturii pentru statuia politicianului maghiar Kolcsey din fața primariei Carei și care avize nu concordau DELOC cu cele scrise anul trecut de finul primarului angajat…