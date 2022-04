Invazia neomarxistă Pacatul lacomiei e poate cel mai distructiv dintre toate, pentru ca genereaza și alte vinovații,precum, hoția, minciuna, depravarea și nu inultimul rand, pacatul prostiei. E greu sa te pazești de lacomie cand ai la dispoziție mijloacele de a-ți satisface pana la regurgitarepoftele. Așa sunt beizadelele la nivelul vieții individuale, dar pofta nemasurata de putere creeaza monștri la orice nivel. Putem vedea asta și in plan colectiv, observand lacomia elitelor globaliste care au la dispoziție cea mai mare armata mediatica din istoria umanitații, divizii uriașe cu o forța nucleara de propaganda.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

