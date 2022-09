Stiri pe aceeasi tema

- „Este vorba despre o retorica nucleara periculoasa”, a denuntat secretarul general al NATO in marja Adunarii Generale a ONU, la New York.„Acest lucru nu este nou, el l-a facut deja in mai multe randuri”, a denuntat ens Stoltenberg.„Noi vom ramane calmi si vom continua sa sustinem Ucraina”, a subliniat…

- Mobilizarea de catre președintele rus Vladimir Putin a mii de soldați suplimentari pentru razboiul din Ucraina va duce la escaladarea conflictului, iar amenințarea sa cu folosirea armelor nucleare a fost o „retorica periculoasa și nesabuita”, a declarat miercuri secretarul general al NATO intr-un interviu…

- Tarile membre ale Uniunii Europene discuta despre o actiune comuna ca raspuns la cele mai recente evolutii in razboiul declansat de Rusia contra Ucrainei. A anuntat miercuri, 21 septembrie, Comisia Europeana, care a avertizat Moscova ca vor exista ”consecinte din partea noastra”, transmite Reuters și…

- Mobilizarea parțiala anunțata de președintele Vladimir Putin este un pas previzibil care se va dovedi extrem de nepopular și care arata ca razboiul nu decurge conform planurilor Rusiei, spune consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak, intr-o declarație pentru Reuters.Oficialul de la Kiev crede…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti ca presedintele rus Vladimir Putin va renunta la ”ambitiile sale imperiale” care risca sa distruga Ucraina si Rusia doar daca recunoaste ca nu poate castiga razboiul, transmite miercuri Reuters. ”De aceea nu vom accepta nicio pace dictata de Rusia si de…

- Romania a depus vineri, 16 septembrie, cererea de intervenție la Curtea Europeana a Drepturilor Omului in favoarea Ucrainei, in cauza in care Volodimir Zelenski acuza „incalcarile grave ale drepturilor omului, comise in masa de Federația Rusa”, a transmis Ministerul de Externe. Cererea de intervenție…

- Marea Britanie a respins afirmatia lui Vladimir Putin conform careia doar o mica parte din cerealele exportate din Ucraina in cadrul unui acord international vor fi destinate tarilor sarace, relateaza Reuters, potrivit News.ro. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri ca din cele 87 de nave,…