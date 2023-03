Stiri pe aceeasi tema

- Problemele cu care se confrunta invațamantul agricol predat la Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei au fost analizate intr-o intalnire pe care directorul unitații de invațamant, profesorul Vasile Benedek, a avut-o cu conducerea Ministerului Agriculturii. Intalnirea a avut loc zilele…

- Vizita surprinza pe care a facut-o luni, 20 februarie, președintele SUA, Joe Biden, la Kiev nu este un eveniment extraordinar capabil sa schimbe politica Rusiei, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, transmite EFE, citata de Agerpres. „Nu cred ca pentru noi o vizita a…

- Președintele Statelor Unite a aterizat luni, 20 februarie, la Varșovia, la ora 23.15, dupa vizita neașteptata din Ucraina . Biden a ajuns in capitala Poloniei la bordul Air Force One, scriu publicațiile poloneze Onet și Fakt . Cu același tren cu care a ajuns la Kiev, Joe Biden a trecut granița poloneza luni,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco, a avut o intilnire la București cu senatorul roman Nicoleta Pauliuc, presedintele Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala. Intrevederea se inscrie in demersurile ambelor parți de a dezvolta și dinamiza cooperarea in litera și spiritul…

- Ministrul Afacerilor Externe a subliniat, la Munchen, importanta strategica acordata de Romania Initiativei celor Trei Mari, inclusiv prin asumarea responsabilitatii de a gazdui un nou Summit. Aurescu a avut ;i discu'ii pe tema programul Visa Waiver

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis se va intalni saptamana viitoare cu Joe Biden, in Polonia. Intalnirea are loc cu ocazia reuniunii liderilor din formatul NATO București 9 (B9), din care face parte și Romania. Președintele american Joe Biden va ajunge in Polonia luni, pentru o vizita programata…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, marti la Palatul Cotroceni, pe ambasadorul agreat al SUA Kathleen Ann Kavalec, ambasadorul agreat al Turciei Ozgur Kivanc Altan, ambasadorul agreat al Slovaciei Peter Hatiar si pe ambasadorul agreat al Statelor Unite Mexicane Amparo Erendira Anguiano Rodriguez,…