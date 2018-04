Stiri pe aceeasi tema

- Filiala județeana a Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE) și-a completat și intarit garnitura din Consiliul Județean (CJ) Bacau prin alegerea lui Adrian Popescu drept vicepreședinte. Dupa ce Marius Gheorghița a fost exclus din partid și a pierdut funcțiile de consilier județean și vicepreședinte…

- Aleșii județului au aprobat, luni, 16 aprilie, protocolul incheiat in vedere executarii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Bacau. In ianuarie, Consiliul Județean (CJ) a aprobat atribuirea acestui contract catre Eco Sud București…

- Astazi, in Consiliul Local, s-a aprobat documentația tehnico-economica pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare și modernizare spații cu destinația de creșa in incinta Gradiniței nr. 27”. Cladirea in care la acest moment funcționeaza Gradinița nr. 27 a avut de-a lungul timpului destinația de creșa…

- Un proiect cu semnificatii deosebite, initiat de Adrian Jicu, director al Bibliotecii Judetene “Costache Sturdza” Bacau si Mihai Ceuca, filatelist, cercetator impatimit al istoriei locale, a debutat ieri, 27 martie, la Colegiul National “Ferdinand I”. Denumit sugestiv “100 de ani, 100 de scoli, 100…

- Cristinel Manolache cere in instanța anularea ordinului privind excluderea sa din Colsiliul Local (CL), document emis de Instituția Prefectului județului Bacau la inceputul lunii februarie. Conform ordinului prefectului Maricica Luminița Coșa, fostul consilier local Cristinel Manolache ar fi ocupat…

- Județul Bacau va incheia ințelegeri de cooperare și infrațire cu Raioanele Strașeni, Florești și Ialoveni din Republica Moldova și Raioanele Belgorod-Dnestrovkii și Ovidiopol din Regiunea Odessa, Ucraina. In acest fel, Consiliul Județean (CJ) participa la campania „Centenar prin infrațiri”, inițiata…

- Circa 200 de membri ai Federației sindicale APEHID din Administrația Naționala Apele Romane au participat marți, 30 ianuarie, la un miting de protest in fața Prefecturii din Bacau. Acțiunea a fost organizata impotriva modului in care le sunt respectate drepturile salariale prevazute in Contractul Colectiv…

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Sorin Brașoveanu a primit astazi vizita Excelenței Sale, Andrei Grinkevich, ambasador al Republicii Belarus la București. La intalnire a participat și primarul orașului Buhuși, Vasile Zaharia. Discuțiile au fost caracterizate de un mare interes de colaborare,…