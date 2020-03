Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi sustine ca medicul oncolog Lucian Miron, diagnosticat zilele trecute cu Covid-9, a fost la spital, inainte de a afla ca este infectat. Doctorul de la Instititul Regional de Oncologie ar fi trebuit sa stea acasa, conform recomandarilor primite de la conducerea…

- China a anunțat miercuri, un singur caz de contaminare „locala” cu noul coronavirus Covid-19 si 12 cazuri de „import”. Pentru a doua zi consecutiv, este singurul caz inregistrat in orașul Wuhan (provincia Hubei), unde a inceput epidemia, in decembrie 2019, potrivit AFP. In ultima saptamana, in provincia…

- Un barbat din Suceava, care s-a intors din Belgia, nu a intrat in izolare, așa cum solicitasera autoritațile. Intre timp, barbatul a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19, iar autoritațile fac ancheta epidemiologica, insa se pare ca barbatul a intrat in contact cu peste 1000 de persoane. Omul s-a intors…

- RESITA – Nu au fost semnalate alte confirmari ale suspiciunilor de infectare cu noul coronavirus, fata de ultima raportare facuta de Directia de Sanatate Publica a județului Caras-Severin! In aceasta dimineata, potrivit informarii de ultima ora, in judetul Caras-Severin erau 309 persoane in autoizolare…

- Instituția Prefectului Județului Teleorman, in urma consultarilor cu Direcția de Sanatate Publica a județului Teleorman, precum și a altor autoritați județene de resort, au stabilit ca Tabara Școlara „Dunarica” din orașul Zimnicea, care aparține Ministerului Tineretului și Sportului, sa fie stabilita…

- Un autocar cu 21 de romani, venit din Calabria (Italia), via Grecia, a trecut granița in aceasta dimineața pe la Giurgiu. Toți pasagerii, dar și șoferul autocarului au fost identificați și au fost plasați in carantina la stadion. Mai exact, intr-un corp de cladire al stadionului din Giurgiu, in apropierea…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni, la ora 12.00, ca, in prezent, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 27 de persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat noul coronavirus, iar alte 12.789 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat, luni, ca va solicita Institutului de Sanatate Publica un raport pentru a vedea in ce masura calitatea aerului din Bucuresti afecteaza starea de sanatate a populatiei. Rapoarte asemanatoare vor fi cerute și primariilor din Iași și Brașov.…