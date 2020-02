Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi are o viața destul de plina din toate punctele de vedere, insa atunci cand vine vorba despre prieteni nu rateaza absolut nimic. Imbracat office, ca de fiecare data ,soțul Biancai Dragușanu a fost surprins de paparazzi SpyNews.ro intr-un restaurant de lux, dar destul de neliniștit.

- Nici macar frigul nu o tine departe de fumat! Chiar daca a trecut putina vreme de cand a devenit mamica, Karmen nu renunta la vicii. Fiica lui Adrian Minune a fost surprinsa de paparazzi Spynews.ro, in timp ce trage cu nesat din tigari, fara sa tina cont de temperaturile scazute.

- ”Fa-te om, fa-te om! Alunga-ți gandul necinstit.” Diana Gureșoaie se numara printre tinerele care au știut sa profite la maximum de viața de Capitala…ori de viața in sine. Dar din 2010, an in care s-a iubit cu stelistul Cristi Tanase, cand a primit porecla ”stramba lui Dodel”, și pana acum, s-au intamplat…

- Cand vine vorba de tunepu, nimeni nu o intrece pe Nicoleta Nuca! Recent, vedeta s-a dezlantuit intr-o cafenea de fite din Capitala, iar Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile de la fata locului.

- Disparuta de ceva vreme din atentia presei, Raluca Sandu (39 de ani) socheaza la inceput de an! Fiica lui Mircea Sandu si-a schimbat radical look-ul, iar Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta, in exclusivitate, imagini bomba cu vedeta.

- Dan Bittman (57 de ani) e bogat, e celebru si nu se fereste sa incalce legea! Nici macar atunci cand il are langa el pe Alex, fiul sau cel mare. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu artistul.

- Rodica Ghionea, femeia care a impartit bune si rele cu Dragos Savulescu timp de patru ani si care i-a daruit fostului actionar dinamovist o fiica, nu are timp de distractie. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, a aflat care este grija numarul unu pentru fosta nevasta a celebrului afacerist.

- Tanar, bogat si celebru, Adrian Alexandrov este in stare de orice, atunci cand ii este foame. Recent, pentru o cina buna, partenerul de viata al Elenei Udrea a fost protagonistul unui gest uluitor.