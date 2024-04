Stiri pe aceeasi tema

- Mama lui Alex Dobrescu a murit la inceputul lunii aprilie. Fostul iubit al Cristinei Cioran este convins ca femeia care i-a dat viața este intr-un loc mai bun și a vrut sa ii respecte cea mai mare dorința, aceea de a fi incinerata.

- Alex Dobrescu a dezvaluit de ce a ales sa arunce in lacul Tei cenușa mamei sale. Fostul iubit al Cristinei Cioran a spus, de asemenea, și ce a facut cu averea primita de la parinții lui. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Alex Dobrescu s-a filmat in timp ce a aruncat cenușa mamei moarte in lacul Herastrau din Capitala! Imaginile incredibile postate de fostul iubit al Cristinei Cioran pe rețelele de socializare. Alaturi de cine a mers in celebrul parc din București.

- Shakira (47 de ani) pare sa aiba o afinitate pentru barbații mai tineri decat ea. Cantareața de origine columbiana a trecut in sfarșit peste desparțirea de Gerard Pique (37 de ani), alaturi de care are doi copii, Sasha (9 ani) și Milan (11 ani). Ea se iubește cu actorul britanic Lucien Laviscount (31…

- Fostul iubit al Cristinei Cioran nu trece prin cea mai buna perioada. Alex Dobrescu este in doliu, dupa ce mama lui a murit. Tot el a fost cel care a postat un mesaj emoționant in memoria femeii care i-a dat viața.

- Pierderea mamei sale a fost unul dintre cele mai grele momente ale vieții sale, insa peste care a reușit sa treaca. Prezentatoarea TV a facut declarații emoționante despre cum a reușit sa accepte ca mama ei nu mai este și sa iși revina din suferința.

- Trupul opozantului rus Aleksei Navalnii, pe care familia acestuia il cere de peste o saptamana, a fost predat de autoritațile ruse mamei sale, Liudmila Navalnaia, a anunțat sambata o purtatoare de cuvant a opozantului rus, Kira Iarmis, citata de CNN.„Trupul lui Aleksei a fost predat mamei lui. Multe…

- Adrian Mutu incearca sa-și revina dupa decesul mamei sale, Rodica. Moartea celei care i-a dat viața l-a bulversat pe antrenorul roman care nu se grabește sa preia o echipa, dupa ce a fost concediat de Neftchi Baku a doua zi dupa moartea mamei sale. Citește și: Barbat reținut dupa ce a batut cu bestialitate…