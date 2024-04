Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu și-a cumparat un apartament in București, iar amenajarea acestuia este aproape gata. Fosta soție a lui Gabi Badalau nu se va muta in Capitala, ci va locui in continuare in vila din Constanța alaturi de cei doi baieți ai sai.Dupa ce anul trecut și-a construit casa visurilor sale in…

- Fostul iubit al Cristinei Cioran nu trece prin cea mai buna perioada. Alex Dobrescu este in doliu, dupa ce mama lui a murit. Tot el a fost cel care a postat un mesaj emoționant in memoria femeii care i-a dat viața.

- Daca ți-ai propus sa inveți engleza intr-un Centru de limbi straine sau iți dorești sa oferi copiilor tai posibilitatea de a invața aceasta limba alaturi de profesori cu experiența, Capitala iți vine in intampinare cu toate variantele de predare și de org

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, marti, ca, in acest moment, partidele din coaliția de guvernare au decis „posibilitatea” de a merge singure in alegerile locale din Bucuresti, fiind vazuți drept candidați Sebastian Burduja, Gabriela Firea, Nicușor Dan și Cristian Piedone.

- Organizația PSD București și-a desemnat candidații pentru Primaria Capitalei și primariile de Sector. Gabriela Firea este candidatul propus de PSD București pentru Primaria Capitalei, iar la Sectorul 5 va fi susținut Cristian Popescu Piedone. Acest vot al PSD București este doar un pas procedural, pentru…

- Cumparatorii interesați de apartamentele din Capitala au la dispoziție cea mai variata oferta de locuințe din care pot alege, dar și platesc sume consistente pentru a deveni proprietari. Prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vanzare in București, indiferent de vechimea imobilelor in…

- „Intr-adevar, consemnam, incepand din 5 februarie, recorduri ale valorilor zilnice, atat la nivelul temperaturilor minime, cat și maxime.De pilda, ieri, 122 de stații meteorologice din cele 168 aflate in rețeaua naționala de specialitate au inregistrat cele mai ridicate valori ale temperaturilor maxime…

- O femeie decedata a fost observata, vineri dimineața, plutind in lacul Herastrau din Capitala.ISU București a intervenit cu un echipaj de scafandri sa scoata din apa o persoana observata la cațiva metri de mal, in lacul Herastrau. Dupa ce persoana a fost scoasa din apa, echipajul medical a…