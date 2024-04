Stiri pe aceeasi tema

- Din teama pentru siguranța ei și a fiicei sale, Cristina Cioran a decis sa acționeze in instanța pentru a solicita prelungirea ordinului de protecție impotriva lui Alex Dobrescu, barbatul cu care a avut o relație de iubire.

- A reinceput scandalul dintre Alex Dobrescu și Cristina Cioran! Fostul iubit al vedetei a fost saltat de polițiști in urma cu o zi, iar acum a venit cu declarații incendiare despre ce s-a intamplat! Totul ar fi pornit de la o plangere a Cristinei Cioran!

- Alex Dobrescu nu trece prin cea mai buna perioada, asta pentru ca mama lui a murit la inceputul lunii aprilie, mai ales ca avea o relație apropiata cu femeia care i-a dat viața. Chiar și așa, se pare ca fostul iubit al Cristinei Cioran nu a fost lasat la greu, din contra, are pe cine sa se bazeze, in…

- Mama lui Alex Dobrescu a murit la inceputul lunii aprilie. Fostul iubit al Cristinei Cioran este convins ca femeia care i-a dat viața este intr-un loc mai bun și a vrut sa ii respecte cea mai mare dorința, aceea de a fi incinerata.

- Alex Dobrescu s-a filmat in timp ce a aruncat cenușa mamei moarte in lacul Herastrau din Capitala! Imaginile incredibile postate de fostul iubit al Cristinei Cioran pe rețelele de socializare. Alaturi de cine a mers in celebrul parc din București.

- In urma cu o zi, Alexandru Dobrescu a fost surprins alaturi de o femeie. Toata lumea a crezut ca fostul iubit al Cristinei Cioran și-a refacut viața. Ei bine, lucrurile par ca stau diferit, iar Alexandru Dobrescu a ținut sa lamureasca acest subiect.