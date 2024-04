Stiri pe aceeasi tema

- Moartea Andreei Morega a lasat in urma milta durere in sufletele tuturor celor care au iubit-o. In urma cu o saptamana, studenta ucisa de Mirel Dragomir in Timișoara a fost condusa pe ultimul drum, dar lipsa ei se simte in interiorul familiei. Verișoara Andreei Morega a transmis un mesaj emoționant.

- Tatal Andreei Morega, tanara din Padeș, Gorj, studenta la Medicina, in Timișoara, ucisa cu zeci de lovituri de cuțit de iubitul ei, a transmis un mesaj pe Facebook, dupa pierderea suferita. Tatal este marcat profund de dispariția fiicei de 21 de ani: „Nu pierzi pe cineva drag doar o singura data. Il…

- Imagini cutremuratoare la Padeș, județul Gorj, acolo unde Andreea Morega, studenta ucisa la Timișoara, a fost condusa pe ultimul drum de catre familie și apropiați. Prietenii și apropiații au condus-o pe ultimul drum pe Andreea Morega, tanara ucisa la Timișoara. Slujba de inmormantare a fost oficializata…

- Studenta din Gorj ucisa de iubit la Timișoara va fi condusa astazi pe ultimul drum la Padeș, in comuna natala. Andreea Morega avea 21 de ani și era studenta la Medicina in Timișoara. A fost ucisa de iubitul ei, și el student la Teologie și Medicina. Tanarul a fost arestat preventiv. Andreea Morega a…

- Mirel Dragomir (23 de ani), tanarul acuzat ca a ucis-o cu o ferocitate care i-a uimit chiar și pe anchetatori pe Andreea Morega (21 de ani), a descris in fața procurorului cum s-a petrecut cumplita fapta

- Andreea Morega, studenta la medicina, ucisa de „iubit“ intr-un apartament in Timișoara, a fost adusa la casa parinteasca din Padeș, Gorj. Zeci de persoane au intampinat vehiculul firmei de servicii funerare care a adus trupul neinsuflețit. Andreea a fost intampinata cu lacrimi, flori și durere de catre…

- Ieri, familia Andreei a mers sa ridice trupul neinsuflețit al tinerei de la IML. Parinții o așteptau acasa in ziua in care a avut loc crima. In timp ce Mirel Dragomir, cel care a ucis-o spune ca era impreuna cu Andreea inca din luna decembrie, tatal ei are o varianta diferita și susține ca fiica lui…

- Andreea și-a gasit sfarșitul la varsta de 21 de ani, dupa ce a fost ucisa cu sange rece de propriul ei iubit. Mesaje de durere in memoria studentei la Medicina. Tanara a fost descoperita injunghiata.