Stiri pe aceeasi tema

- Spike și trupa Robin and the Backstabbers sunt ultimele doua nume-surpriza anunțate de organizatorii CATEDRAL, festivalul de muzica și arte vizuale cu un line-up curatoriat de Summer Well, care se va desfașura in Gradinile Palas din Iași, in perioada 20 – 21 mai. Rapperul Spike, cu milioane de fani…

- Cea de-a doua ediție a Musicalling, din cadrul Romanian Creative Week (RCW), eveniment care va avea loc in perioada 20 – 30 mai 2022, va aduce la Iași zeci de artiști tineri, dar și consacrați. Anul acesta, Musicalling vine cu trei secțiuni importante: concertele Musicalling Showcase, tabara de creație…

- Cea de-a doua ediție a Musicalling, din cadrul Romanian Creative Week (RCW), eveniment care va avea loc in perioada 20 – 30 mai 2022, va aduce la Iași zeci de artiști tineri, dar și consacrați. Anul acesta, Musicalling vine cu trei secțiuni importante: concertele Musicalling Showcase, tabara de creație…

- Aproape 200 de elevi si profesori vor fi in Iasi, in perioada 27 aprilie - 1 mai 2022, pentru a participa la Olimpiada Nationala de Religie Catolica. Elevii si profesorii vor sosi in Iasi miercuri, 27 aprilie, si vor concura la una dintre cele doua sectiuni ale olimpiadei - religie clasele V-XII sau…

- Cumpatarea a lipsit de pe mesele romanilor de Paste. Zeci de persoane au ajuns la spital in Iasi, dupa ce au uitat de sfaturile medicilor si de problemele de sanatate pe care le aveau si s-au trezit cu colici biliare, scrie observatornews.ro. Nu au lipsit nici cei care au ajuns la spital in coma alcoolica:...…

- Seful Comitetului de ancheta rus, Aleksandr Bastrikin, a dispus marti seara inceperea unei investigatii cu privire la profanarea unor morminte ale soldatilor sovietici din cimitirul comunei Motca, din judetul Iasi, a informat agentia de presa oficiala rusa TASS, citata de

- Iasul va gazdui cea de 15-a finala a Campionatului Mondial de Esports, programata sa se desfasoare in 2023. Competitia revine in Romania, dupa ce in 2013 a fost gazduita de Bucuresti, si va reuni 1.200 de jucatori din 130 de tari. Este un proiect ambitios, care necesita pasiune pentru E-sports si determinare…

- In urma dialogurilor purtate cu reprezentanții Ministerului de Interne, autoritatile din Iasi au intocmit o lista cu posibile locații unde vor fi cazați viitori refugiați din Ucraina. Primarul Mihai Chirica a precizat ca exista trei condiții pe care aceste spații trebuie sa le indeplineasca cu prioritate,…