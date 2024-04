Stiri pe aceeasi tema

- Melodia incepe intr-o nota delicata, cu o armonie simpla care pune in evidența vocea puternica și expresiva a artistei. Versurile contureaza povestea unei iubiri care s-a stins, cu toate amintirile și emoțiile asociate cu acea persoana speciala. YUKA transmite cu o sinceritate tulburatoare toate nuanțele…

- Piesa ,,Inapoi in viitor” este o explozie de emoție și pasiune, in care The Motans și Andra se unesc pentru a crea o experiența muzicala inegalabila. Este o simfonie a inimilor, in care vocile lor se impletesc armonios, formand un portret vibrant al sentimentelor. Versurile piesei sunt un adevarat testament…

- Artistul, DJ-ul și producatorul roman, stabilit la Berlin, Mike Key, colaboreaza cu artista și cantareața britanica, ALLKNIGHT, pentru a lansa „Holding You” – o piesa de dans antrenanta, ce vine la pachet cu o voce captivanta. ,,Versurile transmit mesajul unei persoane care iși exprima dependența de…

- In ,,Imuni la bine”, Eva Timush și JUNO aduc in prim-plan iubirile toxice intr-un mod super catchy și plin de vibe. Piesa are un ritm care te prinde instant, iar vocile lor se imbina perfect, creand o chimie sonora de neuitat. E genul de melodie care iți ramane in minte, și pe langa ritm, are... View…

- EMAA și Mario Fresh colaboreaza pentru prima data și fac minuni cu versurile și vocile lor. Piesa „In alte vieți” vorbește despre povești de iubire care raman inscripționate in timp cu fiecare gest și amintire frumoasa, care nu iși gasesc loc in prezent și vor ramane…pentru alte vieți. Pentru deznodamant…

- Exista versuri, instrumentale și voci care au capacitatea de a atinge suflete din numeroase generații, iar piesa „Clipe” este cel mai bun exemplu. Spre bucuria tuturor, YUKA se alatura formației 3 Sud Est pentru a aduce o noua viața acestei piese memorabile. Conștienta de puterea muzicii de a conecta…

- AOUR are placerea de a deschide oficial soundtrack-ul Buzz House The Movie, film ce va fi disponibil in toate cinematografele din țara incepand cu luna aprilie. Vibranta, genul de piesa care te face sa dai din cap, ,,BAILAO” iți va deschide apetitul pentru distracție datorita beat-ului energic și flow-ului…

- ,,Unul fara altul” este o piesa care vorbește despre legatura solida dintre doi oameni. Versurile ating momente dificile și incercarile trecute impreuna, subliniind ca unul nu poate exista fara celalalt. Mesajul transmis este ca unele iubiri ating culmi incredibile, oferind sens și generand o dependența…