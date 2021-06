Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international Ioan Andone, care a jucat pentru Romania la prima participare la un campionat european, EURO 1984, in Franta, a declarat intr-un interviu, pentru AGERPRES, ca fotbalul romanesc cunoaste un regres in ultima perioada raportat la competitiile continentale. "E un regres al fotbalului…

- Fostul international Ioan Andone, care a jucat pentru Romania la prima participare la un campionat european, EURO 1984, in Franta, a declarat intr-un interviu, pentru AGERPRES, ca fotbalul romanesc cunoaste un regres in ultima perioada raportat la competitiile continentale. "E un regres…

- In cursa pentru a furniza vaccinuri care sa combata pandemia de COVID-19, producatorul american de medicamente Novavax s-a indreptat spre Europa emergenta pentru a-si accelera productia cu mai multe tranzactii care se adauga trendului de consolidare inregistrat in regiune, transmite Reuters.…

- Compania 3Pillar Global in Romania vizeaza o creștere semnificativa la nivel național a numarului de angajați. Ca urmare, va demara un amplu proces de recrutare, deschizand peste 100 de poziții disponibile pentru specialiști IT care vor putea lucra remote, full-time, de oriunde din țara. Oricine are…

- Ministerul Mediului anunta ca, marti, a fost lansat apelul de proiecte de administrare pentru Parcul Natural Vacaresti din Capitala, prima arie naturala urbana din Romania si cea mai mare din Europa, care a fost infiintat exact acum cinci ani, la 11 mai, anunța news.ro. ”Parcul Natural Vacaresti…

- Inca de la retragerea suportului Google de pe sistemul sau de operare bazat pe Android, Huawei a cautat sa imbunatațeasca constant magazinul propriu de aplicații, lansat ca o alternativa la Google PlayStore. Sigur, nimic nu se putea rezolva peste noapte, iar producatorul chinez lucreaza in continuare…

- Dupa un an de pandemie, romanii iși cauta locuri de munca, dar oferta este relativ limitata. Potrivit Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Munca, la sfarșitul lunii martie erau peste 12.000 de locuri de munca disponibile in țara și alte 1000 disponibile in Europa pentru lucratori din Romania. Oferta…

- Serviciul de Informații Externe – SIE, angajeaza ofițeri operativi, specialiști in analiza strategica, specialiști in domeniile IT, limbi straine, financiar, juridic, resurse umane, psihologie, medical și agenți de protecție. Posturile sunt destinate persoanelor cu studii superioare, dar și celor cu…