Aleksandra Nizynska, sociolog specializat in politici de gen, explica, in ajunul alegerilor parlamentare din Polonia, intr-un interviu pentru Libertatea, ce s-a schimbat in societate dupa adoptarea legii antiavort. „Sper ca femeile vor merge sa voteze impotriva partidelor care susțin interzicerea avortului”, spune aceasta. Deși procedura e legala in Romania, nici pentru femeile de aici nu e ușor sa aiba acces la ea. Avortul este interzis in Polonia, din ianuarie 2021, cu mici excepții. Se poate efectua doar daca sarcina a fost rezultatul unui viol sau daca pune in pericol viața mamei. Dar și in…