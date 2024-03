Ministrul Rafila: Accesul la serviciile stomatologice, limitat. INS: 70% dintre copiii din mediul rural n-au fost niciodată la stomatolog Accesul la serviciile stomatologice este limitat, in condițiile in care stomatologia este integral privata, medicul in contract cu Casa Naționala de Asigurari de Sanatate avand o suma de doar 6.000 de lei pe luna pentru decontare, subliniaza ministrul Sanatații. Acesta adauga la aceste realitați și lipsa de educație și de informare care explica apariția frecventa, la persoane tinere, a trei afecțiuni majore: caria , paradontopatiile, cauze ale edentației. Lipsa de educatie, lipsa de informare este cred in primul rand una din principalele cauze ale celor trei afectiuni majore – caria, paradontopatiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

