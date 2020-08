Stiri pe aceeasi tema

- Statul Victoria, al doilea cel mai populat din Australia, a declarat duminica stare de dezastru si a impus o intedictie de circulatie pe timp de noapte in capitala Melbourne, in cadrul celor mai stricte restrictii adoptate pana in prezent pentru a tine sub control raspandirea Covid-19, transmite Reuters.

- Compania germana de procesare a carnii Toennies, care a fost in centrul unui focar de Covid-19 care a obligat autoritatile sa reimpuna restrictii locale, a solicitat sprijinul guvernului de la Berlin pentru a plati muncitorii aflati in carrantina, provocand duminica critici din partea politicienilor,…

- Guvernul de la Budapesta va revizui regulile privind calatoriile transfrontaliere catre tarile vecine unde numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus este in crestere, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, potrivit Reuters si MTI citate de Agerpres.…

- Gravitatea crizei economice cauzate de covid-19 impune sa se ajunga la un compromis asupra relansarii economice europene - in aceasta vara -, a subliniat miercuri cancelarul german Angela Merkel, a carei tara a preluat presedintia semestriala a Uniunii Europene (UE), relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește…

- Aceștia susțin ca exista dovezi ca noul coronavirus aflat in aer sub forma de particule mici poate infecta oamenii si cer Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) sa isi revizuiasca recomandarile, potrivit publicatiei New York Times, citata de Reuters. Inca de cand virusul s-a facut simțit, OMS a anuntat…

- Muntenegru a raportat luni un prim caz de COVID-19 inregistrat dupa data de 5 mai si la trei saptamani dupa ce teritoriul tarii a fost declarat liber de coronavirus, transmite Reuters.Persoana infectata, care a sosit din Bosnia, se afla in autoizolare in capitala tarii, Podgorica, a precizat…

- Epidemia covid-19 s-a soldat cu 27.117 de morti in Spania, unde se inregistreaza 236.259 de contaminari cu noul coronavirus, a anuntat Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters potrivit news.ro.Guvernul spaniol a revizuit luni in scadere - cu aproximativ 2.000 de morti nilantul deceselor epidemiei,…