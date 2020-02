Stiri pe aceeasi tema

- Cu ploi torentiale si rafale violente, furtuna Dennis a lovit duminica Regatul Unit, determinand ramanerea la sol a sute de avioane, in timp ce armata s-a mobilizat in sudul Tarii Galilor pe fondul unui avertisment cu „pericol de moarte“ transmis de serviciile meteorologice, informeaza AFP.

- Ploi torentiale, vanturi violente: Dennis a lovit duminica Marea Britanie, tintuind la sol sute de avioane, in timp ce in sudul Tarii Galilor a fost declarat cod rosu de furtuna, iar serviciile meteo au emis avertismentul de "pericol de moarte", relateaza AFP, citata de Agerpres. Duminica dimineata,…

- Ploi abundente si viteze mari ale vantului sunt prognozate in Regatul Unit pentru cel de-ai doilea weekend consecutiv, existand riscul ca transporturile sa fie perturbate din cauza intemperiilor, informeaza vineri Press Association. Serviciul de meteorologie britanic, Met Office, a emis atentionari…

- Conform AFP, ideea lui Boris Johnson nu este noua, iar analiza este abia la inceput. In Ulster, proiectul este sustinut de unii politicieni pro-britanici, care considera ca un pod ar intari legaturile cu provincia, slabite dupa Brexit. Chiar liderul Partidului Democratic Unionist (DUP),…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Marea Britanie ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in cursul zilei de duminica teritoriul acestei tari va fi afectat de furtuna Ciara. Conform…