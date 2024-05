Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Europei a adoptat vineri primul tratat international obligatoriu din punct de vedere juridic menit sa asigure respectarea drepturilor omului, a statului de drept si a standardelor juridice privind democratia in utilizarea sistemelor de inteligenta artificiala (AI). The post INTELIGENȚA ARTIFICIALA…

- Abandonul animalelor de companie este strict interzis The post SANCȚIUNI SEVERE Interdicții și amenzi usturoase pentru stapanii de caini și pisici care iși abandoneaza animalele first appeared on Informatia Zilei .

- OpenAI pregatește lansarea unui motor de cautare pe 9 mai pentru a concura cu GoogleOpenAI, companie susținuta de Microsoft, ar putea aduce o schimbare majora pe piața motoarelor de cautare. The post INTELIGENȚA ARTIFICIALA OpenAI pregatește lansarea unui motor nou de cautare first appeared on Informatia…

- Dezvoltarea puternica a Inteligenței Artificiale va duce la dispariția multor locuri de munca, in special a celor cu caracter repetitiv. The post INTELIGENȚA ARTIFICIALA Ce joburi vor supraviețui și care vor disparea in viitorul nu foarte indepartat first appeared on Informatia Zilei .

- Papa Francisc va lua parte la sesiunea dedicata inteligentei artificiale (AI) in cadrul summitului G7 al sefilor de stat si de guvern care va avea loc in luna iunie in Italia, a anuntat vineri premierul italian, Giorgia Meloni, informeaza AFP. The post INTELIGENȚA ARTIFICIALA Papa Francisc va lua parte…

- Prețul acțiunilor Nvidia, compania care domina autoritar piața unitaților de procesare grafica (GPU) - cele folosite de sistemele A.I. pentru operațiunile lor complexe -,... The post INTELIGENȚA ARTIFICIALA Revoluția A.I. a facut din Nvidia a treia cea mai valoroasa companie din SUA first appeared on…

- Despre lupi si pagubele pe care aceste animale carnivore mari le produc in gospodariile populatiei, in fermele de crestere a animalelor domestice,... The post PAGUBELE FACUTE DE LUPI In UE sunt 19.000 de lupi care atenteaza uneori la animalele din ferme și paduri first appeared on Informatia Zilei .

- Profesorul Radu Gologan a explicat de ce inteligența artificiala nu face bine educației și ce se poate face in acest sens. The post EFECTE NEGATIVE Radu Gologan: Copiii au inceput sa foloseasca inteligența artificiala ca sa-și faca temele first appeared on Informatia Zilei .