Inteligența artificială amplifică amenințările de securitate Dinamica de astazi a tehnologiei sustine inovatia, dar in acelasi timp creste si riscurile de atacuri cibernetice asupra oamenilor, companiilor sau guvernelor. Specialistii in securitate cibernetica trebuie sa fie mereu cu un pas inaintea atacatorilor pentru a putea elabora solutii de securitate eficiente, indiferent de versatilitatea si complexitatea atacurilor. Ceea ce, in peisajul amenintarilor cibernetice de astazi, este o reala provocare, dar anticiparea riscurilor si pregatirea unui sistem de aparare impotriva lor devine mai simpla cand specialistii in securitate sunt conectati la cele mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

