Înțelepciunea antică a lui Seneca: Cugetările unui filozof care îndeamnă la virtute și curaj Lucius Annaeus Seneca, unul dintre cei mai straluciți filozofi ai Romei antice, continua sa ofere lumii o comoara de ințelepciune, chiar și la aproape doua mii de ani de la moartea sa. Nascut in secolul I i.Hr. in provincia Baetica (azi Andaluzia, Spania), Seneca a fost un ganditor profund care a influențat generații intregi prin scrierile sale și prin exemplul personal. Seneca a fost nu doar un filozof, ci și un om de stat și un preceptor pentru imparatul Nero. In ciuda pozițiilor sale inalte in societatea romana, Seneca a ramas un adept al stoicismului, o școala de filozofie care promova virtutea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

