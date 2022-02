Întâlnire la muzeu, cu sculptorul Virgil Scripcariu Muzeul Național de Arta al Romaniei (MNAR) ne-a obișnuit in ultima vreme cu o serie de activitați pentru public, desfașurate in intervalele orare sau zilele cand spațiile expoziționale nu sunt accesibile publicului. Astfel, MNAR ne invita joi, 24 februarie, ora 18.00, la o „Intalnire la muzeu” cu sculptorul Virgil Scripcariu. In cadrul intalnirii cu Calin Stegerean, directorul general al MNAR, se va discuta despre proiecte muzeale și culturale dezvoltate prin inițiative private, precum este cel fondat chiar de Virgil Scripcariu, Muzeul-Atelier-Școala de la Piscu, dar și despre sculptura romaneasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „In ce privește criza care ar fi produsa cu siguranța daca Rusia va ataca Ucraina, vreau sa accentuez ca suntem pregatiți sa ii ajutam pe cei care vor fi forțați sa paraseasca Ucraina”, a spus oficialul polonez in cadrul unei conferințe comune cu secretarul american al apararii, Lloyd Austin.Potrivit…

- Alte 6199 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 726 de cazuri in regiunea transnistreana, informeaza Noi.md Din numarul total de cazuri, 54 sint asociate cu contact in afara țarii: 14 - Romania, 10 - Ucraina, 8 - Rusia, 4 - Italia, 4 - Germania,…

- Brazilieni, japonezi care concureaza pentru Belgia, americani, ruși și ucraineni au venit sa se dea cu sania in etapa de Cupa Mondiala pe pista naturala de la Vatra Dornei. Austria și Italia au luat insa crema competiției. Romania a terminat ultima, insa baieții sunt la inceput: Mitica Lupu s-a apucat…

- Alte 3255 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 327 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 52 sint asociate cu contact in afara țarii: 23-India, 7-Romania, 6-Ucraina, 3-Rusia, 2-Spania, 2-Italia, 1-Belgia, 1-Bulgaria,…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat astazi, 7 ianuarie 2022 confirmarea a 112 cazuri noi de infectare cu tulpina OMICRON a virusului SARS-CoV-2.Este vorba despre 48 de barbați și 64 de femei cu varste cuprinse intre 0 și peste 80 de ani din municipiul București și 19 județe.Un numar…

- Alte 706 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 104 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 43 sunt asociate cu contact in afara țarii: 6-Ucraina, 6-Italia, 5-Franța, 4-Irlanda, 4-Romania, 4-EAU, 4-Germania, 2-Spania,…

- Omicron, noua varianta sud-africana a coronavirusului și care are mult mai multe mutatii decat varianta Delta, incepe sa fie depistata in tot mai multe țari din lume. Pana luni, fusese confirmate cazuri de COVID-19 cu noua tulpina a virusului in țari precum Belgia – acolo unde a fost depistat primul…

- Luni, este programata o reuniune de urgența a miniștrilor sanatații din G7 pentru a discuta despre noua varianta Omicron a SARS-CoV-2. Guvernul britanic, care deține președinția rotativa a G7 (grupul principalelor economii ale lumii), a anunțat convocarea acestei reuniuni, transmite AFP. La reuniunea…