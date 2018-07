Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea nivelului investitiilor americane in Romania si continuarea evolutiilor pozitive in relatiile comerciale dintre cele doua tari sunt obiective prioritare ale guvernarii, i-a transmis viceprim-ministrul Ana Birchall secretarului comertului din SUA, Wilbur Ross. Potrivit unui comunicat al Guvernului,…

- Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a discutat cu ambasadorul Germaniei in Romania, Cord Meier-Klodt, despre relatiile bilaterale si despre raporturile economice dintre cele doua tari. "Am avut o intrevedere foarte buna cu E.S. domnul…

- Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a avut joi o intrevedere cu Sandra Oudkirk, secretar asistent adjunct pentru diplomatie energetica in cadrul Departamentului de Stat al SUA, pe agenda discutiilor aflandu-se cooperarea in cadrul proiectelor…

- Parlamentul European a adoptat astazi raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen, elaborat de catre Comisia pentru Libertați Civile, Justiție si Afaceri Interne (LIBE) a Parlamentului European, care reitereaza foarte clar faptul ca Romania si Bulgaria sunt pregatite pentru o intrare imediata…

- Presedintele Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor, deputat PSD de Vrancea Angel Tilvar, s-a intalnit, ieri, cu Pieter Bult, reprezentantul UNICEF in Romania. In cadrul intalnirii de la Palatul Parlamentului s-a discutat despre drepturile copiilor si activitatea UNICEF in Romania, precum…

- Conform cercetarii realizata de ManpowerGroup, 17% dintre angajatorii romani sunt de parere ca robotizarea ii va determina sa-si scada numarul total de angajati in urmatorii 2 - 3 ani, fata de doar 10% la nivel global, si doar 14% considera ca-si vor mari numarul de angajati in urma robotizarii,…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, marti, ca exista intarzieri in ceea ce privește aplicarea proiectelor dedicate Centenarului, insa a precizat ca se lucreaza in ritm alert pentru a recupera timpul pierdut. Citește și: Tensiuni in interiorul coaliției PSD-ALDE: oamenii lui Tariceanu se considera…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, joi, o intrevedere cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, aflat in vizita la Bucuresti, discutiile axandu-se pe evolutia procesului de pregatire privind preluarea de catre Romania a Presedintiei…