Insula din Grecia liberă de Covid, unde toți locuitorii au fost vaccinați Toți locuitorii insulei grecești Kastellorizo au fost vaccinați, iar oamenii spun ca abia așteapta ca turiștii sa revina acolo. Pe mica insula nu este niciun caz de coronavirus in prezent. Incepind din martie 2020, pe insula a fost detectat doar un singur caz de coronavirus, persoana infectata fiind izolata, astfel ca virusul nu s-a raspindit in comunitate, scrie digi24.ro. Localnicii sint a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

