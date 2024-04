Stiri pe aceeasi tema

- Grecia reprezinta destinația perfecta pentru iubitorii de vreme calda și plaje liniștite. Nu putem uita nici de peisaje, unice in toata lumea. In randurile urmatoare veți afla de o insula de care probabil nu ați auzit, dar trebuie sa o vizitați. Insula din Grecia care trebuie vizitata Atunci cand vine…

- Cea mai mare și una dintre cele mai largi și maiestuoase cascade din lume, se afla in China, in cadrul Parcului Național Huanggoshu, situat in provincia Guizhou din sud-vestul țarii. Inconjurata de paduri virgine care au supraviețuit inca din perioada jurasica, este unica pentru ca iți permite sa o…

- China este renumita pentru soiurile sale luxoase și diverse de ceai. Este o țara cu o tradiție a ceaiului cu o vechime de 4.000 de ani, iar ceaiul verde chinezesc este exportat in toate colțurile lumii. Ceaiul este cultivat in China de aproape 3.000 de ani. In prezent, Regatul Celest este unul dintre…

- Bilantul alunecarilor de teren produse luni intr o zona muntoasa din sud vestul Chinei a crescut joi la 43 de morti, iar o persoana este in continuare data disparuta, conform media de stat, citate de AFP, potrivit Agerpres.Tragedia a avut loc la primele ore ale zilei de luni, in satul Liangshui, in…

- Alunecare de teren in China: Bilantul urca la 43 de mortiBilantul alunecarilor de teren produse luni intr-o zona muntoasa din sud-vestul Chinei a crescut joi la 43 de morti, iar o persoana este in continuare data disparuta, conform media de stat, citate de AFP, potrivit Agerpres. Tragedia…

- O alunecare de teren a ingropat luni 47 de persoane in provincia Yunnan , din sud-vestul Chinei, relateaza The Guardian, care citeaza presa de stat de la Beijing. Operatiunile de salvare sunt in curs de desfasurare.

- O alunecare de teren a ingropat luni 44 de persoane in provincia Yunnan din sud-vestul Chinei, conform unei estimari preliminare, informeaza AFP, citand presa de stat.Tragedia s-a produs la ora locala 5:51 a.m. (21:51 p.m. GMT duminica) in satul Liangshui din cantonul Zhenxiong, iar "44 de persoane…

- Candidatul la alegerile prezidentiale din Taiwan, considerat de China drept un "grav pericol" din cauza pozitiilor sale in favoarea independenței insulei, s-a plasat in frunte la scrutinul de astazi, potrivit rezultatelor oficiale parțiale citate de France Presse.