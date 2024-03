Locuitorii din Praga vor să redenumească străzile după personajele din Stăpânul Inelelor Locuitorii din Praga vor sa redenumeasca strazile dupa personajele din "Stapanul Inelelor". Capitala ceha are deja o insula care poarta același nume cu un taram din Pamantul de Mijloc, potrivit mediafax. La nord de centrul istoric al Pragai, exista o insula numita Rohan, unde orașul dezvolta un nou cartier rezidențial care va fi terminat in deceniul urmator. Administrația capitalei cehe a anunțat un plan de a numi noile strazi care vor aparea pe insula cu numele unor filosofi celebri, precum Kant și Derrida. Unii locuitori cehi au insa o dorința diferita și au lansat o petiție online… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Mii de cehi au semnat o petitie pentru ca strazile din insula Rohan din Praga sa poarte numele unor personaje din romanul "Stapinul inelelor", a constatat AFP consultind site-ul care a publicat textul petitiei. Insula, situata pe riul Vltava, la nord de centrul istoric al Pragai, poarta numele lui Josef…

