"La Izvor" – unul dintre parcurile preferate de locuitorii capitalei

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca are incredere ca electoratul de dreapta din Capitala va vota impotriva PSD, subliniind ca trebuie ca oamenii sa se informeze si sa voteze in cunostinta de cauza.

- O strada din sectorul Buiucani al Capitalei a fost inundata de apa, dupa ce niște țevi s-au spart. Incidentul a avut loc aseara, 10 ianuarie, pe strada Paris, transmite Știri.md. „Iata Primaria municipiului Chișinau a organizat ghețuș pe strada Paris. Va așteptam cu saniuța dimineața”, a spus un internaut.…

- Liderul PSD București, Gabriela Firea, a avut o intalnire cu toți reprezentanții PSD din București și anunța ca a inceput pregatirea campaniei pentru alegerile europarlamentare. Firea este candidatul desemnat de PSD la alegerile locale și, in ciuda scandalurilor care au avut loc, o alta decizie nu a…

- Sute de imobile din Capitala nu beneficiaza de apa calda și caldura timp de zile și chiar saptamani. Zeci de mii de locuitori ai Bucureștiului, printre care copii, varstnici, oameni bolnavi stau in frig, in plina iarna.

- Peste 300 de kilograme de petarde au confiscat, joi, polițiștii din Capitala in urma a trei percheziții facute in București și in județul Calarași.Polițiștii au pus in aplicat joi dimineața trei mandate de percheziție domiciliara, in București și județul Calarași, intr-un dosar penal privind operațiuni…

- Procurorii DNA fac, marti, 11 perchezitii la locuintele unor persoane si sediile unor firme din Bucuresti intr-un dosar care vizeaza obtinerea pe nedrept a 24 de terenuri din Capitala, aflate in proprietatea statului. Prejudiciul depaseste 10 milioane de euro. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie…

- Primarul Robert Negoița anunța ca Sectorul 3 va fi gazda „Winter Wonderland”. Acesta este primul eveniment marca „Laminor Wonderland” și va avea startul la Hala Laminor, incepand cu data de 30 noiembrie.„Evenimentul Winter Wonderland iși așteapta vizitatorii cu atracții de poveste. Cei mici vor putea…

- Ciclonul mediteranean care va traversa Romania va genera o scadere brusca a temperaturilor. Inclusiv in zona Capitalei vom avea temperaturi negative de minus doua sau trei grade. De asemenea, pe parcursul urmatoarelor zile ne putem aștepta la precipitații in București. Nu excludem ca și in Capitala,…