Stiri pe aceeasi tema

- Termenul limita pentru autorecenzarea online a populației expira vineri, 27 mai, dupa ce Comisia Centrala pentru Recensamantul Populației l-a prelungit pe 15 mai. Incepand cu data de sambata, 28 mai, recenzorii vor merge pe teren la cei care nu au completat formularele online. Decizia de prelungire…

- Recensamantul Populației și Locuințelor, cel mai important eveniment social al anului, care a debutat pe 14 martie, pentru prima data in istorie, sub o noua forma, are cifre incredibile. Astfel, Institutul Național de Statistica a primit, oficial, 10 milioane de chestionare, fiind cea mai mare participare…

- * In 57 de zile, in Prahova au fost completate 257.468 de chestionare Perioada de autorecenzare pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor a fost prelungita pana pe data de 27 mai a.c., ca urmare a interesului crescut manifestat de populatie, dar si pentru diminuarea costurilor, a anuntat, la sfarșitul…

- Recensamantul Populației și Locuințelor pare sa stabileasca o borna de inceput pentru Romania in ceea ce privește digitalizarea. La primul recensamant complet digitalizat, romanii au reacționat peste așteptarile tuturor și s-au autorecenzat masiv. Astfel, conform informațiilor exclusive pe care Tudorel…

- Aproximativ 8,5 milioane de persoane dintre cele 19 milioane rezidente in Romania s-au autorecenzat pana joi, 12 mai, a declarat presedintele Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei. El a precizat ca recensamantul online 2022 s-a prelungit cu doua saptamani, pana pe data de 27 mai,…

- Perioada de autorecenzare pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor a fost prelungita pana pe 27 mai, ca urmare a interesului crescut manifestat de populatie, dar si pentru diminuarea costurilor, a anuntat, vineri, presedintele Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei, intr-o conferinta…

- Perioada de autorecenzare pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor a fost prelungita pana pe 27 mai, ca urmare a interesului crescut manifestat de populatie, dar si pentru diminuarea costurilor, a anuntat, vineri, presedintele Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei, intr-o conferinta…

- Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica, a anunțat ca, in urma interesului crescut pentru autorecenzare manifestat de populatie in ultimele zile, peste 400.000 de chestionare completate zilnic, comparativ cu o medie de 120.000 de chestionare completate pe zi in perioada anterioara,…