Instituțiile de cultură din Timișoara își suspendă activitatea din cauza coronavirusului Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara a anunțat ca reprezentațiile care ar fi trebuit sa aiba loc pana pe 22 martie vor fi reprogramate. „Dat fiind gradul mare de contaminare, Teatrul Național din Timișoara va lua masurile necesare pentru a feri de riscul imbolnavirii cu coronavirus pe toți cei care fac spectacolul de teatru sa […] Articolul Instituțiile de cultura din Timișoara iși suspenda activitatea din cauza coronavirusului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

