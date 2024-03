Stiri pe aceeasi tema

- A aparut un nou volum la Editura „Caiete Silvane”, in colecția Poesis: „(e timpul sa vorbim)”, de Simone Gyorfi. Cartea va fi lansata joi, 28 martie 2024, in Sala „Porolissum” a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj, in cadrul celei de-a 16-a ediții a Zilelor revistei „Caiete Silvane”. Elisabeta…

- In anul in care Institutul Francez din Romania celebreaza centenarul, Festivalul Filmului Francez prezinta o ediție speciala, iar tema din acest an, „Vertiges”, surprinde vertijul și variațiile sale in cinema, intr-o epoca marcata de o accelerare continua, de schimbare și de pierdere a echilibrului,…

- Din 15 martie, in cinematografele din Romania ruleaza comedia romaneasca ”2020”. Pentru a marca premiera timișoreana, regizorul Bobby Barbacioru, care alaturi de casa de producție Vent D’Est, aduce la viața un lungmetraj exuberant, inspirat din scurtmetrajul „Remisivir” (premiat – Remi Gold la World-Fest…

- Primaria Moreni desfașoara in aceste zile o noua activitate in cadrul proiectului DEMNI- Dezvoltare Echitabila, Masuri Nediscriminatorii și Incluziune. Este vorba despre „Saptamana de film”, manifestare gazduita de Sala de Sport „Goicea Romi”, și care consta in organizarea de proiecții de film pe…

- Unul dintre principalele poduri din Timișoara, Podul Episcopal (Podul Mihai Viteazu) trebuie urgent reabilitat. Soarta acestuia a intrat in atenția Comisiei de Siguranța Rutiera de la Prefectura Timiș, ocazie cu care s-a incercat gasirea de soluții pentru reabilitarea de urgența. Prima veste buna, Direcția…

- Piața Libertații din Timișoara va gazdui ediția din acest an a Targului de Paște. Casa de Cultura a Municipiului așteapta comercianții sa se inscrie. Vor fi disponibile aproximativ 30 de casuțe.

- Sambata, 27 ianuarie 2024, la Casa de Cultura a orașului nostru, bazandu-se pe un parteneriat de excepție intre Primaria Teiuș, maestrul Adrian Secheres, CAR Credit Teiuș, Bogdan Cristea, cu suport din partea Clubului CSS 1 Timișoara și al maeștrilor Marius Ceteraș și Mihnea Costachi a avut loc o competiție…

- Luni, 29 ianuarie, ora 10:30, va avea loc conferința de presa de prezentare a filmului “JOKERS – ART CAN SAVE A LIFE”, care va avea loc la Institutul Italian de Cultura (Aleea Alexandru, nr.41).