- Incepand cu 28 martie, Irina Rimes transforma Romania in scena și locul ei de joaca, mai exact in Sufrageria Irinei. Muzica plina de emoție, atmosfera plina de bucurie și profunzimea versurilor artistei vor fi prezente in fiecare colț, deoarece Irina Rimes pleaca intr-un turneu oficial. Așadar, daca…

- Inca o recunoaștere a meritelor elevului buzoian David Andrei Vlad, multiplu medaliat la Olimpiadele Internationale de Biologie si Stiintele Pamantului, cel mai tanar cetatean de onoare al municipiului Buzau. La inmanarea titlului de cetațean de onoare de catre primarul Constantin Toma, in 2023, olimpicul…

- Producatorul de muzica german Frank Farian – fondatorul trupei disco Boney M – a murit la varsta de 82 de ani. Anunțul a fost facut de familia artistului, scrie BBC. Potrivit comunicatului transmis de membrii familiei, Farian a murit la casa lui din Miami. Boney M, care s-a format in 1976, a avut un…

- Comunitatea academica a Universitații de Vest din Timișoara sarbatorește cu deosebita emoție incununarea prestigiosului parcurs profesional pe care profesorul universitar Mircea Mihaieș l-a desfașurat in comunitatea timișoreana, marcat prin acordarea titlului de „Cetatean de onoare” al Municipiului…

- Ion Ardeal Ieremia, regizor la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, a murit la doar 58 de ani. Angajat al TNT inca din 1996, regizorul era casatorit cu actrița Claudia Ieremia, avand impreuna un baiat. Ieremia a fost implicat pentru scurt timp și in politica, fiind ales consilier local in…

- Mai multe proiecte de hotarare pentru acordarea titlului de cetațean de onoare al Municipiului Timișoara au fost supuse astazi la vot in consiliul local, la propunerea primarului. „Titlul de «Cetatean de Onoare» reprezinta cea mai inalta distinctie acordata de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara…

- Andrei Ujica s-a nascut la Timișoara, in urma cu 72 de ani, și a emigrat in 1981 in Germania, fiind unul din disidenții declarați ai comunismului. In urma cu cațiva ani, regizorul s-a mutat din nou in Romania.