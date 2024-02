A murit Moni Bordeianu, unul dintre fondatorii trupei Phoenix

Stiri pe aceeasi tema

- Moni Bordeianu, unul dintre fondatorii legendarei trupe Phoenix, și primul solist al acesteia, a murit cu cateva zile inainte de a implini varsta de 76 de ani. Anunțul cumplit a fost facut de Nicu Covaci intr-o postare pe Facebook. „A plecat sa deschida alt drum cel care l-a deschis pe primul… Iți mulțumim,…

- Producatorul de muzica german Frank Farian – fondatorul trupei disco Boney M – a murit la varsta de 82 de ani. Anunțul a fost facut de familia artistului, scrie BBC. Potrivit comunicatului transmis de membrii familiei, Farian a murit la casa lui din Miami. Boney M, care s-a format in 1976, a avut un…

- In cursul acestei dimineți, pompierii militari au fost solicitați sa intervina in orașul Comanești, in urma unui apel primit pe SNUAU 112, care anunța producerea unui incendiu la o casa de locuit. De urgența, la locul indicat s-a deplasat o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de…

- O femeie in varsta de 50 de ani care intrase in stop cardiorespirator a murit in timp ce era transferata la terapie intensiva la Spitalul Județean din Slatina cu liftul unitații medicale, care s-a blocat intre etaje pentru aproximativ 20 de minute. Poliția face cercetari. IPJ Olt anunța ca a fost sesizat…