- O veste tragica a fost anunțata ia pagina sa de Facebook, de catre liderul formației Phoenix, Nicu Covaci. Mony Bordeianu, membru fondator al legendarei trupe Phoenix a murit, in urma cu trei zile, in Germania. Nascut pe 26 februarie 1948, la Beșenova Noua, județul Timiș, Florin Mony Bordeianu a fostul…

- A plecat spre stele o alta stea a teatrului din Romania. Actrița Tordai Tekla a murit la varsta de 54 de ani. Anunțul a fost facut de UNITER pe pagina de Facebook. Tordai Tekla s-a nascut la 15 mai 1970, la Targu-Mures. Intre anii 1990 – 1994 a urmat cursurile Facultații de Teatru „Szentgyorgyi Istvan“…

- Bogdan Cristea, unul dintre cei mai apreciați profesori de limba romana, care a ajutat in mod gratuit zeci de mii de copii din Romania, a murit in urma unei suferințe de cateva luni. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook „Prof. Cristea”, administrata in ultima perioada de sora profesorului. „O…

- Delia Lazar, o cunoscuta creatoare de moda, a murit la varsta de 42 de ani. Anunțul despre dispariția din aceasta lume a creatoarei de moda a fost facut chiar de copiii ei, pe pagina de Facebook. „In urma unei operații complexe pe creier in anul 2022 mama noastra a inceput o noua viața, insa dupa o…

- Un aradean care a murit in luna octombrie pe frontul din Ucraina, unde a mers voluntar inca de la inceputul razboiului, este omagiat in tara vecina, fiind amplasat un panou comemorativ in centrul orasului Hmelnitkii, capitala regiunii cu acelasi nume, potrivit Agerpres.Anuntul a fost facut de fosta…

- Actorul Ion Roxin a murit la varsta de 85 de ani, anunta marti UNITER, intr-o postare pe Facebook. "Am aflat cu tristete de plecarea dintre noi a actorului de teatru si film Ion Roxin, Jean Roxin, asa cum il stiau prietenii, in dupa-amiaza zilei de 26 noiembrie. Ion Roxin reusea sa imprime rolurilor…

- Preotul Enache Razvan de la parohia Cristești I, Protopopiatul Targu Mureș, in varsta de 40 de ani, a trecut fulgerator la cele veșnice. Anunțul a fost facut pe Facebook de apropiații preotului:„Iubiți credincioși!Cu durere in suflet, dar cu nadejde in Hristos Domnul, am primit vestea trecerii in veșnicie…