- Moni Bordeianu a murit cu cateva zile inainte de a implini varsta de 76 de ani. Anunțul decesului a fost facut intr-o postare pe Facebook de catre Nicu Covaci, coleg cu Bordeianu in formula inițiala care a inființat Phoenix in anii '60.„A plecat sa deschida alt drum cel care l-a deschis pe primul...…

- O veste tragica a fost anunțata ia pagina sa de Facebook, de catre liderul formației Phoenix, Nicu Covaci. Mony Bordeianu, membru fondator al legendarei trupe Phoenix a murit, in urma cu trei zile, in Germania. Nascut pe 26 februarie 1948, la Beșenova Noua, județul Timiș, Florin Mony Bordeianu a fostul…

- A murit Sandu Stoian, primul campion national de box al Clubului Sportiv Rapid București de dupa Revolutie."S-a stins din viața maestrul Sandu Stoian, campion național de box al Rapidului in 1990", a anuntat, miercuri seara, Clubul Sportiv Rapid Bucuresti, pe pagina de Facebook. ”Alexandru…

- Este doliu in familia Andei Adam! In urma cu puțin timp, soțul ei a transmis un mesaj cu care și-a intristat fanii. Fratele lui Joseph Adam a murit, iar el este devastat de durere. Soțul artistei și-a exprimat suferința printr-un mesaj pe rețelele de socializare.

- In dimineața zilei de joi 4 ianuarie a murit Silviu Laza in varsta de numai 49 de ani. El a lucrat la CTP Arad, in... The post CTP Arad in doliu! Silviu Laza a murit la doar 49 de ani appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Mama fostului fotbalist, Adrian Mutu s a stins din viata la varsta de 71 de ani. Anuntul a fost facut pe Facebook de sora lui Adrian Mutu, Laura. "Drum lin catre ingeri, MAMA Iti multumesc pentru tot ce mi ai daruit Iubirea ta o voi purta in mine pana la sfarsitul zilelor. TE VOI IUBI MEREU, MAMA ldquo;…

- Durere uriașa pentru familia celebrului sportiv, cu doar cateva zile inainte de Craciun. Mama lui Adrian Mutu a murit. Anunțul devastator a fost facut chiar de sora acestuia, printr-un mesaj publicat in mediul online. Care a fost cauza decesului. Mama lui Adrian Mutu a murit Cu doar cateva zile inainte…