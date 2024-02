Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 37 de ani care a cazut de la o inaltime de 7 metri, din parcarea unui mall din Timisoara, in timp ce ar fi fumat si ar fi vorbit la telefon, a murit la spital, vineri.Potrivit politistilor, barbatul nu a mai putut fi salvat de medici, acesta decedand, vineri, din cauza multiplelor traumatisme.Barbatul…

- A murit barbatul de 37 de ani care a cazut, joi, din neatenție de la inalțime, din parcarea complexului comercial Iulius Town din Timișoara. Inițial, barbatul, in varsta de 37 de ani, a supraviețuit caderii și a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. El a suferit multiple…

- Un barbat, de 68 de ani, a murit, pe Autostrada A1 București- Pitești, km 27. Mașina lui s-ar fi defectat, iar omul a incercat sa o repare. Insa, autoturismul a cazut peste el. „Un barbat, in varsta de 68 de ani și-a pierdut viața, in aceasta dimineața in urma unui eveniment produs pe A1 București-…

- Ion Ardeal Ieremia, regizor la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, a murit la doar 58 de ani. Angajat al TNT inca din 1996, regizorul era casatorit cu actrița Claudia Ieremia, avand impreuna un baiat. Ieremia a fost implicat pentru scurt timp și in politica, fiind ales consilier local in…