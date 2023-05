Stiri pe aceeasi tema

- Palate, case cu istorie, biblioteci, centre culturale, teatre, campusuri, galerii de arta vor fi deschise in noaptea de sambata, de Noaptea Muzeelor, intr-o editie comuna Romania - Republica Moldova.

- Instituțiile culturale iși deschid larg porțile pentru cel mai așteptat eveniment al anului: Noaptea Muzeelor. Sambata, 13 mai, vizitatorii sunt așteptați in cadrul celei de-a XIX-a ediție la expoziții, tururi gratuite, recitaluri muzicale sau proiecții de lumini. „Aprecierea de care se bucura Noaptea…

- O persoana a fost reținuta de procurorii DIICOT cu peste doua kilograme de droguri de mare risc, dupa ce i-au facut percheziție, in Mamaia Nord. DIICOT a stabilit ca barbatul a transportat, a depozitat și a deținut cantitați insemnate de droguri de risc și de mare risc, pe care vroia sa le vanda in…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, vineri, ca alți 14 cetațeni romani și doi membri de familie au parasit Sudanul. In zona mai sunt 7 romani și 3 membri de familie, cetațeni sudanezi, care au cerut evacuarea. MAE a evacuat acum 13 cetațeni romani și doi membri de familie (un cetațean sudanez și…

- In timpul unei actiuni organizate in cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor”, cațiva vizitatori ai muzeului clubului de fotbal St. Pauli din Hamburg, Germania, au aruncat cu piure de cartofi pe o imagine cu tabloul „Vaza cu cincisprezece flori” al pictorului Vincent van Gogh, transmite duminica Agerpres…

- Parlamentarii PNL au inițiat un proiect legislativ prin care sediile in care funcționeaza asociațiile de revoluționari trec, gratuit, in proprietatea acestora. Propunerea PNL va fi discutata marți in Comisia de Administrație Publica. Deputatul USR Alin Apostol a postat pe facebook un mesaj prin care…

- Elevii si studentii militari vor avea dreptul la norma de hrana si in perioada in care acestia nu sunt prezenti in institutiile militare de invatamant, prevede proiectul de lege pentru modificarea OUG nr.26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala,…

- Consiliul Judetean (CJ) Ilfov incepe, de miercuri, 1 martie, distribuirea a 1.000 de cupoane in format electronic pentru sterilizari gratuite de caini si pisici. CJ Ilfov anunța, intr-un comunicat de presa, ca, pentru a intra in posesia unui cupon electronic de sterilizari gratuite, cetatenii trebuie…