Ce face un primar de localitate – ce atribuții au Primarul General și primarii de sector Un primar are funcții de autoritate publica, asigurand respectarea legilor și a drepturilor cetațenilor, implementarea legislației, și conduce aparatul de specialitate al primariei. Alegerile locale 2024 vor avea loc pe 9 iunie, cand romanii iși vor alege reprezentanții la nivel local pentru urmatorii patru ani. Aceste alegeri sunt foarte importante pentru ca de ele depinde viața de zi cu zi. Concret, aleșii sunt cei care vor lua decizii care ne afecteaza direct, precum bugetul local, serviciile publice locale și dezvoltarea urbana și rurala.Atribuțiile primarului unei localitațiPotrivit Legii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In sedinta din data de 8 mai 2024, Biroul Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024 BEC a decis ca primarii vor stabili locuri speciale pentru afisaj electoral si vor asigura…

- Curtea Constituționala a publicat motivarea Deciziei nr. 148/2024 de respingere a obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea articolului 5 alineat (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui Romaniei. Legea permite mutarea datelor alegerilor prezidențiale…

- „Ne propunem astfel sa aratam cat de multe obiective de investiții au fost finanțate cu bani europeni și realizate de administrații liberale, competente, in intreaga țara. Dincolo de conferințele regionale organizate in toata țara, inclusiv la Iași, azi, in cadrul campaniei noastre „Europa in fiecare…

- Vești bune pentri persoanele cu dizabilitați! Potrivit unui nou proiect de lege, adoptat de Camera Deputaților, aceștia vor putea beneficia de transport gratuit alaturi de cainii ghid, in orice autobuz, tramvai sau troleibuz. Masura va include și accesul acestora alaturi de patrupede și in taxiuri…

- Deși mai sunt doar 73 de zile pana la alegerile locale din 9 iunie, romanii care vor sa voteze in alta localitate decat cea de domiciliu mai au inca timp sa-și schimbe reședința. O derogare de la legea pentru alegerea autoritaților administrației publice locale lasa loc de manevre cu votanți cu viza…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, marți, amendamentul depus de grupul PSD la Legea de aprobare a OUG 5/2024, prin care termenul de aplicare a masurii limitarii adaosului la alimentele de baza se va prelungi pana la 31 decembrie 2024. Dupa adoptarea in camera decizionala, propunerea legislativa va…

- Proiectul legislativ propune și amenzi mai mari pentru recidiva și se afla in prezent in dezbatere in comisiile de specialitate ale Parlamentului The post SANCȚIUNI PENTRU LOCUITORII DE BLOCURI Amenzile pentru tulburarea liniștii publice cresc in Romania first appeared on Informatia Zilei .

- Locuitorii municipiului se intreaba adesea de ce un polițist local nu acționeaza intr-un anumit caz, cum ar fi o parcare ilegala, atunci cand este clar ca se comite o contravenție, iar explicația este, de obicei, ca polițistul respectiv nu are autoritatea pentru a interveni. Dar cu ce se ocupa, mai…