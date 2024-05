Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Mediu reactioneaza dupa ce ploiestenii si locuitorii din zonele limitrofe s-au plans de disconfort olfactiv in ultimile zile. „Ca urmare a disconfortul olfactiv resimțit de locuitorii Municipiului Ploiești in ultimele zile, precum și a sesizarilor primite, Garda de Mediu Prahova a demarat…

- Prahova a devenit scena unui conflict de proporții intre actuala și fosta conducere a CJ. Actualul șef al instituției, Iulian Dumitrescu, acuza „clanul Cosma, ???????????? ???????????????????????????? de ???????????????? ????????????????, ????????????????????????????????????????, ????????????????????????????????????????????????,…

- N. Dumitrescu Potrivit calendarului de organizare și desfașurare a scrutinului din 9 iunie 2024, cand vor avea loc alegerile europarlamentare și cele locale, maine incepe campania electorala. Deja, in Ploiești și in județ, ca peste tot in țara, au fost amplasate panourile de publicitate electorala pe…

- Irinei Nistor i-au fost alaturi la acest eveniment colegii din PSD, prieteni și, bineînțeles, familia. Au venit de la Ploiești, special pentru acest moment: Virgiliu Nanu – președintele PSD Prahova și candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean, Radu Oprea – ministrul…

- Deși nu a fost pentru prima, și nici ultima data cand aradenii au simțit mirosuri scarboase, de rahat, prin aer, in mai multe zone din... The post Garda de Mediu a dat amenzi de 110.000 lei pentru mirosurile scarboase care s-au resimțit luna trecuta in oraș appeared first on Special Arad · ultimele…

- Controalele pe linie de salubrizare a localitaților au continuat și astazi. Pe raza localitații Tismana, comisarii Garzii de Mediu Gorj au surprins mai multe persoane care abandonau deșeuri. Fiecare dintre acestea vor fi sancționate cu amenzi in valoare de 10.000 lei fiecare. Citește și: Scena mobila…

- Un accident in care au fost implicate cinci mașini a avut loc duminica pe A3, București - Ploiești, in urma caruia traficul a fost restricționat. Evenimentul rutier a avut loc pe A3, București - Ploiești, la kilometrul 7, intrarea in municipiul București, informeaza Centrul Infotrafic al Inspectoratului…

- Doua unitați de producere a hidrogenului verde cu o capacitate totala de 55 MW vor fi construite la rafinaria Petrobrazi, nu departe de orașul Ploiești, in sudul Romaniei, cu cofinanțare din Planul Național de Redresare și Reziliența. Proiectele vor fi implementate de OMV Petrom, a anunțat compania…